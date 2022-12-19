Батареї у смартфонах і що про них варто знати?

У зв’язку з інтенсивною експлуатацією акумулятори в смартфонах зношуються та поступово стають менш ефективними. Відновленню такі комплектуючі не підлягають тому доводиться шукати їм заміну.

Сучасні акумулятори можуть задовольнити потреби користувачів, проте варто знати, як їх використовувати, щоб вони служили якомога довше.

Калібрування батареї – факти та міфи

Технології, які використовувалися кілька років тому, відрізняються від поточних. Але ще не всі користувачі знають, що сучасні акумулятори для телефонів не потрібно калібрувати, а отже, не потрібно проводити обряд заряду-розряду. Також існує помилка, що не можна заряджати телефон, доки він повністю не розрядиться. Перераховані особливості характерні тільки до нікель-кадмієвих елементів з ефектом пам’яті, а в даний час використовуються в основному літій-іонні акумулятори, наприклад, як у смартфонах Realme https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/realme.

На що звернути увагу під час використання АКБ?

Купуючи новий смартфон, батарея часто заряджена на 40-50%. Діапазон 50-70% є найкращим рівнем заряду батареї. Будьте обережні та не допускайте повної розрядки акумулятора. Коли літієві елементи розряджаються до нуля, вони швидко втрачають свої властивості і деградують. Справа, звичайно, не в тому, що акумулятор стає непридатним після однієї або двох випадкових розрядів у нуль. Батарея швидко вийде з ладу, якщо це відбувається систематично.

Критерії вибору нового акумулятора

При виборі акумулятора слід враховувати його ємність. Здається, що більше ємність, краще, але виробники іноді завищують реальні показники, тому варто шукати оригінали чи аналогії лише в перевірених постачальників. Зверніть увагу, що акумулятор повинен бути ідеально підібраний під цю марку та модель телефону.

Варто також перевірити, чи повідомляє виробник про ресурс акумулятора. Наприклад, хороший АКБ може добре перенести 1000 циклів і потім його продуктивність знизиться до критичних значень.

Завжди потрібно враховувати, чи телефон на гарантії, адже протягом встановленого виробником терміну дозволяється використовувати тільки оригінальні запчастини. Аналоги — гарне рішення для застарілої техніки, бо вони дешевші.