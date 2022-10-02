Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розпочав візит до Турецької Республіки. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомили в Офісі президента Україні, інформує FREEДОМ.

Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє безпілотні літальні апарати “Байрактар”. Він став першим іноземним гостем, який побував у Дослідницькому центрі компанії Baykar, засвідчивши його фактичне відкриття.

Голова Офісу президента також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні й майбутні проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва БПЛА (безпілотні літальні апарати) на території України.

“Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії Baykar на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів”, — наголосив український посадовець.

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак вручив Орден “За заслуги” ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії Baykar Сельчуку Байрактару.