Багаті, але не гонорові: Нардепи з Тернопільщини беруть компенсацію за житло у Києві

Як раніше повідомляла газета «Свобода», серед народних обранців від Тернопільщини лише Чайківський та Василів не отримують компенсації за житло у Києві. Решта нардепів, не зважаючи на досить пристойний або дуже високий рівень життя, беруть з державної казни чималі гроші. І це посеред війни…

Від початку повномасштабної війни нардепи взяли з бюджету понад 60 млн грн на оренду житла. Про це йдеться у матеріалі Руху ЧЕСНО.

За даними Апарату Верховної Ради, за останні два з половиною роки загалом 160 нардепів скористались правом отримати компенсацію за оренду житла чи оплату готельного номера у столиці.

Так у 2022 році компенсації отримали 153 нардепи, яким сумарно з бюджету виплатили майже 30,8 млн гривень.

У 2023 році відшкодувати витрати на житло просили дещо менше депутатів — 133, а загальна сума виплат склала близько 27,5 млн гривень.

За перші чотири місяці 2024 року правом на компенсацію скористалися 108 народних обранців, які сумарно отримали майже 6,2 млн гривень з бюджету.

У середньому на житло одного нардепа держава щомісяця витрачає 16,8 тис. гривень — це приблизно дві мінімальні зарплати.

Переважно правом на компенсацію користувались нардепи-мажоритарники. Так, протягом 2022–2024 років 70% тих, хто отримав компенсацію, були обранцями з мажоритарних округів. Понад 70% компенсацій за житло отримують нардепи «Слуги народу».

Представники фракції «Слуга народу» за 2022-2024 роки отримали більше компенсацій за житло, ніж нардепи всіх інших фракцій і груп разом узяті. Крім того, серед «слуг» найбільший відсоток депутатів, які повертають з бюджету кошти за оренду.

За даними Апарату Верховної Ради, наданими на запит Руху ЧЕСНО, у 2022 році 108 нардепів «Слуги народу» отримали сумарно 22,2 млн грн компенсацій за житло. Протягом 2023 року 97 «слуг» отримали відповідні виплати на загальну суму 20,7 млн грн.

За перші чотири місяці 2024 року ця сума вже сягнула 4,7 млн грн, які сумарно отримав 81 нардеп «Слуги народу».

За останні два з половиною роки 74% від суми усіх житлових компенсацій нардепам отримували представники «Слуги народу». При тому, що у фракцію «слуг» станом на 2024 рік входить 58% нардепів Верховної Ради ІХ-го скликання.

Звісно, таку диспропорцію можна пояснити тим, що «Слуга народу» є найбільшою фракцією у Верховній Раді й туди входить найбільше мажоритарників, які, найімовірніше, не мають житла у столиці.

Водночас, серед представників інших фракцій та груп кількість та відсоток нардепів, які отримують виплати за житло, значно менший.

Для порівняння, у 2022–2023 роках понад 40% «слуг» отримували компенсації, тоді як із «Голосу» витрати на житло компенсували близько 30% нардепів, з ЄС — близько 20%, із «Батьківщини» — не більше 12% членів фракції.