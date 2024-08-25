Бабусина хатинка між квітів, як в раю.
Біленькі стіни, мальви край віконця.
І соняхи, мов лицарі в строю,
Усміхнені стрічають вранці сонце.
Тут чорнобривців запашні рядки,
А поряд айстри пишні і майори.
Оті прості, звичайні квіточки
Так прикрашали рідний серцю дворик.
Усе цвіло в бабусі у дворі.
Дбайливі руки спокою не знали.
В садку дерева, теж уже старі,
Щороку нас плодами пригощали.
Давно нема бабусі… У раю…
У тих садах свої плекає квіти.
І тільки в снах я знову тут стою,
Її теплом, як сонечком зігріта.