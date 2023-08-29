Азартні ігри та благодійність: Як Слотс Сіті допомагає Збройним Силам України

Під час війни благодійний фонд відомого онлайн казино Слотс Сіті створив систему допомоги ЗСУ. На фронт відправляється техніка, спорядження, ліки та інші необхідні речі.

Slots City – підтримка ЗСУ та азартні розваги

Воєнна реальність охопила всі сфери життя, включаючи розваги та відпочинок. Компанія Slots City, яка має наземне казино та сайт з ігровими автоматами, теж не залишила факт повномасштабного вторгнення в Україну поза увагою та перетворив заробіток онлайн казино у допомогу для Збройних Сил України. Завдяки своєму благодійному фонду, Слотс Сіті профінансувало українських військових на суму 50 млн гривень.

Фонд Slots City

Наземне казино Slots City та його сайт з ігровими автоматами стало відоме з 2021 року після отримання ліцензії КРАІЛ та виходу на легальний азартний ринок. В той самий рік компанія створила однойменний фонд, демонструючи високий рівень соціальної відповідальності. Вже з самого початку своєї діяльності, організація зрозуміла, що ігри можуть мати не лише розважальну, але й благодійну складову. Спочатку благодійний фонд онлайн казино спрямував діяльність на підтримку соціальних проектів для покращення довкілля України та всього світу. Проте з початком війни організація перерозподілив свої зусилля на підтримку ЗСУ.

Коли війна скінчиться нашої перемогою, благодійність зі сторони Слотс Сіті знову повернеться до питань допомоги довкіллю. Одним з пріоритетів буде відбудова країни після запеклих боїв. Фонд планує відкривати проекти, які дозволять відповідально розвивати суспільство та залучати його до збереження довкілля.

Яка допомога надається Збройним Силам України

Окрім сайту з онлайн казино, у компанії Слотс Сіті є сайт фундації, де представлена інформація про обсяг допомоги, яку вона виділила. За весь період війни було куплено та передано на фронт багато техніки, ліків, військового спорядження. Благодійна організація приймає запити на допомогу, вивчає їх та шукає можливості для задоволення усіх потреб. За короткий час вдалося налагодити роботу волонтерів та розробити маршрути для швидкої та безпечної передачі допомоги на передову.

Кошти залучаються від партнерів та гравців, які створюють депозит на сайті казино. З кожного депозиту від 100 гривень відраховується по 10 гривень на користь фонду. Створюючи депозит в казино Слотс Сіті, варто пам’ятати, що це не лише можливість допомогти армії, а й дозволяє отримати бонуси для гри на гроші.

Як ліцензоване наземне казино Слотс Сіті завоювало довіру мільйонів українців. Заклад пропонує різноманітні ігрові автомати та якісний сервіс. Тепер Slots City знають як найбільшого волонтера, який надає гуманітарну, військову та інформаційну допомогу.