Асоціація футболу Тернопільщини презентувала книгу-довідник «Найкращі-2022»

Вийшов друком шостий довідник «Найкращі. Підсумки футбольного сезону», який Асоціація футболу Тернопільщини готує за підсумками сезону, починаючи від 2017 року.

Символічно, що першим довідник отримав кращий футболіст Тернопільщини 2022 р., нападник великогаївського «Агрона» Тарас Червонецький.

У довіднику зібрана вся інформація за підсумками футбольного року на Тернопільщини. У красиво оформленому стилі подані коментарі головних тренерів команд вищої і першої ліг за підсумками сезону, повні статистичні дані щодо всіх гравців, інтерв’ю з кращими гравцями 2022 р. Тарасом Червонецьким (вища ліга) та Юрієм Сорочаном (перша ліга), символічні збірні футбольного сезону двох ліг, розгорнуто висвітлений Суперкубок області, подано всі турнірні таблиці від вищої і першої ліги до ветеранського чемпіонату, Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини, Тернопільської футзальної ліги та обласної дитячо-юнацької футбольної ліги.

У довіднику ви також зможете почерпнути інформацію про чемпіонати Тернопільського, Чортківського та Кременецького районів (підсумкові таблиці, кращі бомбардири та фото), благодійні матчі зірок Тернопільського футболу, перший турнір в нашому краї на підтримку ЗСУ, відкритий зимовий чемпіонат Тернопільщини, який, на жаль, через війну, не вдалося завершити. А також повну статистику арбітрів Тернопільської області у всіх офіційних змаганнях 2022 р. та багато іншого.

Для кожного футболіста, тренера та функціонера довідник – це хороша пам’ять про проведений футбольний рік, а для вболівальників – можливість зберегти футбольні миттєвості в історії. Сподіваємося, довідник знайде свого читача та займе гідне місце на полицях домашньої бібліотеки.

Бажаючі отримати книгу можуть звертатися в офіс Асоціації футболу Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, буд. 14, оф. 506 або безпосередньо до першого заступника – виконавчого директора АФТ Василя Заторського.