Арсенал зброї: що знайшли поліцейські?

Правоохоронці Гусятинщини викрили жителя Васильковецької громади, який зберігав у власному помешканні цілий арсенал незареєстрованої та переробленої зброї. Експертиза підтвердила, що вилучені предмети є бойовими та придатними для стрільби. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Співробітники відділення поліції №3 міста Гусятин провели санкціонований обшук у підозрюваного після отримання оперативної інформації. Серед вилученого виявилися досить рідкісні та небезпечні екземпляри: вибухонебезпечні предмети: два об’єкти, що зовні нагадують стартові порохові заряди до ручного протитанкового гранатомета (РПГ); саморобні переробки: дві пневматичні гвинтівки, які власник самотужки переробив під бойові патрони. Експерти підтвердили їхню придатність до стрільби. Боєприпаси: набої різного калібру.

Кримінальне провадження розпочато за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Згідно із санкцією цієї статті, за зберігання такого арсеналу мешканцю громади загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, поліцейські з’ясовують походження зброї та мету її зберігання.