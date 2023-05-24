“Армія відновлення”: скількох людей на Тернопільщині залучили до проєкту

За її словами, найбільше осіб до суспільно корисних робіт залучили в Тернопільському районі – 88, 68 людей – у Чортківському і 56 у Кременецькому районах.
“Люди виконують різні роботи, найбільше – плетуть маскувальні сітки, упорядковують сховища: прибирають і ремонтують їх. Також учасники проєкту допомагають у лікарнях обслуговувати поранених бійців. Багато людей допомагають родинам військових, які захищають Україну або сім’ям загиблих воїнів. Також займаються розвантаженням допомоги, формуванням та доставкою продуктових наборів. Люди виконують роботи на залізничних мостах, де є лісосмуги, зокрема, чистять чагарники”.
Олександра Островська каже, до “Армії відновлення” залучають не лише безробітних, які стояли на обліку в центрі зайнятості, а й переселенців – таких зараз 17. Усі вони отримують мінімальну зарплату – 6 700 гривень.
Нагадаємо, “Армія відновлення” – це проєкт Уряду, який запровадили минулого року. Його мета – залучити людей, які втратили роботу, до суспільно корисних робіт і відбудови країни. На Тернопільщині цей проєкт розпочався в квітні цього року, каже директорка обласного департаменту економіки Галина Воляник.
“Громади визначаються спільно з районними державними адміністраціями та свої заявки з переліком видів робіт надсилають до обласного центру зайнятості. Тоді центр зайнятості підшуковує людей, які тимчасово втратили роботу”, – розповіла Галина Воляник.
Шестеро жінок, які долучили до “Армії відновлення”, працювали в 4-ій школі Тернополя, – розповіла директорка закладу Наталія Левенець. За її словами, вони плели сітки.
“Вони швидко навчилися, зарядилися позитивом від нас, бо ми допомагали. І ми відчули, якщо є додаткові руки, а їх – 12 рук, то ми за день легко сплели сітку розміром 6 на 4 метрів”.