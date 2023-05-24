“Армія відновлення”: скількох людей на Тернопільщині залучили до проєкту

Олександра Островська каже, до “Армії відновлення” залучають не лише безробітних, які стояли на обліку в центрі зайнятості, а й переселенців – таких зараз 17. Усі вони отримують мінімальну зарплату – 6 700 гривень.

Нагадаємо, “Армія відновлення” – це проєкт Уряду, який запровадили минулого року. Його мета – залучити людей, які втратили роботу, до суспільно корисних робіт і відбудови країни. На Тернопільщині цей проєкт розпочався в квітні цього року, каже директорка обласного департаменту економіки Галина Воляник.