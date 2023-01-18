Архієпископ і митрополит Василій Семенюк та архієпископ Нестор здійснили архіпастирські візитації парафій Тернопільщини (фото)

Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк візитував парафію Преображення Господнього у Зборові.

Він очолив Божественну Літургію у співслужінні настоятеля храму та декана Зборівського о. Віталія Вовка та о. Михайла Пошви. На парафії є чудотворна ікона Розп’ятого Спасителя, яку коронував у 1905 р. Андрей Шептицький, а мурований храм Преображення на місці дерев’яного спорудили ще у 1801 році.

Після Богослужіння митрополит Василій вручив високу церковну нагороду – золотий хрест з прикрасами – о. Віталію Вовку та подякував за жертовне служіння на благо Церкви Христової. Відтак брати-семінаристи потішили присутніх різдвяним духовним концертом.

«Бог діє потужно, коли ми прощаємо», – владика Димитрій

Владика Димитрій (Григорак) завітав до василіянської святині Преображення ГНІХ в м. Чорткові, очолив Архієрейську Літургію, під час якої дияконські свячення отримали піддиякони Василь Онишко та Степан Романів.

Діти з недільної катехитичної школи при парафії отців Василіян привітали присутніх з Різдвом Христовим, представивши вертепне дійство.

Отець ігумен Іриней Бабинець, ЧСВВ, подякував владиці Димитрію, священникам, парафіянам, дітям, батькам та сестрам – монахиням ЗССНДМ з м. Заліщики, ЗСПР та ЗСМ з м. Чорткова, які завітали на спільну молитву.

У день пам’яті первомученика Стефана архієрей молився у Мовчанівці Підволочиського благочиння

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершив Божественну Літургію в храмі святих апостолів Петра і Павла с. Мовчанівка. Окрім настоятеля храму протоієрея Андрія Курила, архієреєві співслужили Підволочиський благочинний протоієрей Тарас Махніцький та запрошене духовенство.

Архіпастиря та священників віршованими рядками привітали учасники мистецького колективу «Писанка» та його керівник Ольга Кульбаба.

Архієпископ Тихон у Чорткові звершив освячення наріжного каменя і заклав пам’ятну капсулу у фундамент майбутнього храму.

Архієпископ Тернопільський і Бучацький завітав до Чорткова, де очолив святкове Богослужіння в Свято-Стефанівському храмі. За Літургією його високопреосвященству співслужив Чортківський благочинний протоієрей Анатолій Задоровський та запрошене духовенство.

Архієпископ Тихон, побажавши Божої допомоги у початку будівництва нового храму, подарував настоятелю о. В. Лановому та його рідному брату о. Степану ікони святителя Василія Великого і архідиякона Стефана, а парафіянам і благодійникам вручив благословенні грамоти. На завершення владика Тихон звершив освячення наріжного каменя і заклав пам’ятну капсулу у фундамент майбутнього храму на честь святого апостола первомученика та архідиякона Стефана Тернопільсько-Бучацької єпархії.