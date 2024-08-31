Археологи в Єрусалимі знайшли старовинну печатку з джином, якій понад 2,7 тисяч років

Археологи управління старожитностей Ізраїлю знайшли в Єрусалимі кам’яну печатку, періоду Першого Храму. На ній зображено крилатого джина і палеоєврейське письмо.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Археологи знайшли кам’яну печатку, якій 2700 років, біля південної стіни Храмової гори в Єрусалимі.

“Надзвичайно рідкісна і незвичайна кам’яна печатка… з назвою, написаною палеоєврейським письмом, і крилатою фігурою”, — сказав керівник розкопок, доктор Юваль Барух.

Печатка зроблена з чорного каменю та вважається “однією з найкрасивіших, коли-небудь виявлених під час розкопок у стародавньому Єрусалимі”, сказав ізраїльський археолог Навот Ром.

Печатка виконувала релігійну функцію, оскільки була амулетом, також нею підписували документи та свідоцтва. Крилата фігура в центрі печатки зображена в профіль. Вона одягнена в смугасту сорочку та корону чи інший головний убір. Навколо є палеоєврейське письмо LeYehoʼezer ben Hoshʼayahu, що перекладається як “Для Єхо’езера, сина Хош’аягу”.

“Це надзвичайно рідкісне і незвичайне відкриття. Це перший випадок, коли крилатий «джин» — захисна магічна фігура — ​​був знайдений в ізраїльській та регіональній археології. Фігури крилатих демонів відомі в неоассирійському мистецтві IX−VII століть до нашої ери, і вони вважалися свого роду демонами-захисниками”, — сказав ізраїльський археолог і ассиріолог IAA доктор Філіп Вукосавович.

Дослідники вважають, що печатку, яка використовувалася як амулет, носили люди, які “займали високу посаду в адміністрації Юдейського королівства”. Амулет, який уособлює символ влади, був виготовлений юдаїтом “на дуже високому художньому рівні”, пояснив доктор Вукосавович.

Ім’я “Єхо’езер” згадується в Біблії у скороченій формі як “Йо’езер”, який був одним із воїнів царя Давида. Крім того, подібне ім’я, “Азарія бен Хошая”, згадується в книзі Єремії та описує події епохи Першого Храму, приблизно 2700 років тому.