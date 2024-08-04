«Археологи – це детективи минулого», – стверджувала Агата Крісті. Вони досліджують, розшукують та вивчають сиву давнину на підставі артефактів – залишків матеріальної культури. Як би ми дізнавались про минуле, коли б не було археологів з їхніми знахідками?

Скільки б легенд та міфічних домислів не створювали люди, а все ж про життя, побут та навіть красу минулого достеменно ми можемо дізнаватись лише за результатами роботи археологів.

Саме завдяки їхнім дослідженням ми з впевненістю можемо стверджувати, що територія Тернопільщини – це край древніх поселень праслов’ян. Найдавніші археологічні пам’ятки відносяться до епохи раннього палеоліту. На території області знайдено різноманітні крем’яні знаряддя праці, кістки тварин – мамонта, волохатого носорога та ін. Кожна наступна епоха залишала свої сліди на території нашого краю.

У читальному залі ТОУНБ працівники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії організували книжкову виставку «Археологи – детективи минулого», на якій представлені наукові дослідження пам’яток Тернопільщини.

На виставці представлені видання, які висвітлюють дослідження знаного тернопільського археолога Ігоря Герети однієї із найяскравіших археологічних пам’яток Тернопільщини – могильника в селі Чернелів-Руський біля Тернополя. Дослідженням цього могильника світлої пам’яті Герета займався щорічно впродовж 1974–2000 рр. і розкопав практично всю доступну територію пам’ятки.

Значне місце на виставці займають наукові праці Богдана Строценя та Марини Ягодинської. Також на виставці можна ознайомитися з працями дослідників трипільської культури – Антоні Шнайдера, Олега Кандиби (більше відомого, як поет Олег Ольжич), Михайла Сохацького. Представлено наукову розвідку Василя Олійника про багатошарове поселення в селі Лисичниках на Заліщанщині.

Книжка Святослава Терського «Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині» висвітлює історію археологічних досліджень Волині від найдавніших часів до наших днів в межах корінної частини давньої волинської землі. А також подані короткі біографічні довідки дослідників Волині.

Виставка діятиме до 15 серпня.

Марія ПАЙОНК,

завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ