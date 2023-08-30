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Апеляційний суд дав три роки тюрми ухилянту, котрий відмовився захищати країну через “релігійні переконання”

30.08.2023

Ірина Нова

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Новини, Кременецька міська громада

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За апеляційною скаргою прокуратури скасовано виправдувальний вирок “ухилянту” з Тернопільщини і призначено реальне покарання – три роки позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За результатом розгляду апеляційної скарги прокурора Тернопільським апеляційним судом скасовано виправдувальний вирок Кременецького районного суду щодо військовозобов’язаного з Кременця за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).

Прокурор довів у апеляційному суді, що мешканець районного центру перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України обвинувачений пройшов медичний огляд та був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби.

Отримавши повістку для відправлення у складі команди до навчального центру для проходження військової служби у Збройних Силах України за призовом під час мобілізації, він не прибув до Кременецького РТКЦ та СП у визначений у повістці день та час.

Свою неявку обвинувачений намагався виправдати у суді релігійними переконаннями, які не дозволяють йому брати до рук зброю.

Вироком апеляційного суду Тернопільської області його визнано винним у вчиненні злочину за ст. 366 КК України й засуджено до 3 років позбавлення волі. Вирок суду набрав законної сили.

 

Теги: Тернопільська обласна прокуратура, ухилянти

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