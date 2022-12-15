Антикорупційні органи повідомили про підозру нардепу з Тернополя

САП та НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірних відомостей чинному народному депутату. Як виявилося, ідеться про нардепа з Тернополя Володимира Гевка. Сам депутат вже оприлюднив коментар з цього приводу.

Як ідеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 14 грудня 2022 року за дорученням керівника САП прокурор САП та детектив НАБУ повідомили про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021).

Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів.

Загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

“Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, – наголошується у повідомленні.

За інформацією джерел видання Українська правда, ідеться про нардепа з Тернополя від “Слуги народу” Володимира Гевка.

Сам народний обранець оприлюднив свою позицію щодо підозри. Володимир Гевко зазначає, що квартира, яку він нібито не задекларував – орендована, і називає обвинувачення абсурдними. Тож має намір доводити свою правоту у Вищому антикорупційному суді.