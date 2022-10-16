Минулого тижня у 2-му турі волейбольного сезону чоловічої Суперліги України-Будінвест 2022-2023 тернопільський ВК «Поліція охорони ЗУНУ-Динамо» зіграв три поєдинки.
4 жовтня. ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «МХП-Вінниця» (Тростянець) – 0:3 (23:25, 17:25, 21:25).
6 жовтня. ВК «Епіцентр-Подоляни» (Городок) – ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:0 (25:12, 25:19, 25:20).
«Поліція охорони ЗУНУ-Динамо»: Білюк, В. Ухман (7), Паласюк (2), Гандзій (4), Турик (6), Корнєєв (6); Макатуха (л), Борисенко (1), Каплун (2), Мамчур, Омельченко, А. Ухман.
8 жовтня. ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «Барком-Збірна України U-18» – 2:3 (25:16, 25:22, 34:36, 19:25, 8:15).