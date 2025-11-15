15.11.2025 09:16

Аматорський фольклорний ансамбль «Любисток» з Тернопільщини здобув гран-прі на фестивалі мистецтв «КОД НАЦІЇ»

15.11.2025

Галина Кіт

18

Тернопільщина, Культура, Новини, Головне, Теми

2 листопада 2025 року у місті Вінниця відбувся Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «КОД НАЦІЇ», який об’єднав найталановитіших виконавців з усієї України.

Зразковий дитячий аматорський фольклорний ансамбль «Любисток» Лановецького будинку культури (керівник – Людмила Огродова) гідно представив свій край та Лановецьку громаду, і здобув найвищу нагороду фестивалю – гран-прі!

Особливо приємно, що цю престижну відзнаку вручав сам Амадор Лопес, який відзначив високий рівень майстерності, артистизм і щирість юних учасників.

Серед багатьох талановитих колективів і навіть дорослих учасників саме «Любисток» став справжньою окрасою фестивалю, вразивши журі та глядачів автентичністю, енергією й любов’ю до української пісні!

