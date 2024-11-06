Аматорський чемпіонат України: перша поразка «Дністра» і перша перемога «Галича»

2–3 листопада відбулися поєдинки останнього, дев’ятого туру першого кола аматорського чемпіонату України, у якому в групі 1 беруть участь три команди з Тернопільської області. У суботу зустрічалися лідери групи великогаївський «Агрон» приймав заліщицький «Дністер», а наступного дня «Галич» на виїзді грав із «Соколом» з Михайлівки-Рубежівки Київської області.

2 листопада відбулося внутрішньотернопільське дербі, зустрічалися лідери групи «Агрон» і «Дністер». Обидві команди прагнули здобути перемогу, тож боротьби і пресингу вистачало. Господарі поля зуміли здобути мінімальну перемогу. Долю матчу вирішив гол Тараса Гром’яка, який після подачі штрафного з лівого флангу вразив ворота заліщан на 33-й хвилині.

До речі, це перша поразка «Дністра» в аматорському чемпіонаті, але команда з Заліщиків, маючи в активі 24 очки, продовжує займати першу сходинку турнірної таблиці, зберігаючи перевагу над найближчим переслідувачем «Агроном» у два залікових пункти.

ФК «Агрон» – ФК «Дністер» – 1:0 (1:0).

Гол: Т. Гром’як (33).

3 листопада збаразький «Галич», нарешті, здобув свою першу перемогу в аматорському чемпіонаті. Ще приємніше, що футболісти зі Збаража здобули її в гостях, ведучи після першого тайму – 2:0. Вже на старті першого тайму «Галич» повів у матчі, відзначився Симчук. На 42-й хвилині збаражчанам вдалося подвоїти рахунок.

Господарі намагалися відігратися, але лише змогли скоротити рахунок на останніх доданих хвилинах. Тож «Галич» набирає три очки і залишає останню сходинку турнірної таблиці.

ФК «Сокіл» – ФК «Галич» – 1:2 (0:2).

Голи: Овчарук (90+4). – Симчук (6), Крамарчук (42).

В першому, 10-му турі другого кола аматорського чемпіонату України 9 листопада «Галич» гратиме на виїзді із «Феніксом» з Підмонастиря Львівської області, а наступного дня «Дністер» і «Агрон» також зіграють виїзні зустрічі відповідно із «Колосом» з Полонного та гостомельською «Мрією».