Акваторію Тернопільського ставу готують до літнього купального сезону

У Тернополі триває робота з підготовки акваторії Тернопільського ставу до літнього купального сезону Незабаром на Тернопільщині розпочнеться літній купальний сезон.

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Аби убезпечити відпочивальників від нещасних випадків на воді співробітники служби порятунку проводять комплекс превентивних заходів. Зокрема, фахівці Головного управління ДСНС області, спільно з представником департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України провели обстеження готовності місць масового відпочинку до купального сезону.

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До профілактики надзвичайних подій на воді та підготовки акваторії Тернопільського ставу до літнього купального сезону долучилась й група водолазно-рятувальних робіт спеціалізованої аварійно-рятувальної частини. За зверненням КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернопіль» на даний час водолази-рятувальники проводять обстеження дна ставу в межах популярного серед мешканців та гостей Тернополя міського пляжу «Циганка». Вони чистять його від сміття та сторонніх предметів, виставлять буйки – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання. На черзі пляж «Дальній».

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Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково, після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.