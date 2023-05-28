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Акваторію Тернопільського ставу готують до літнього купального сезону

28.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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У Тернополі триває робота з підготовки акваторії Тернопільського ставу до літнього купального сезону Незабаром на Тернопільщині розпочнеться літній купальний сезон.

Аби убезпечити відпочивальників від нещасних випадків на воді співробітники служби порятунку проводять комплекс превентивних заходів. Зокрема, фахівці Головного управління ДСНС області, спільно з представником департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України провели обстеження готовності місць масового відпочинку до купального сезону.
До профілактики надзвичайних подій на воді та підготовки акваторії Тернопільського ставу до літнього купального сезону долучилась й група водолазно-рятувальних робіт спеціалізованої аварійно-рятувальної частини. За зверненням КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернопіль» на даний час водолази-рятувальники проводять обстеження дна ставу в межах популярного серед мешканців та гостей Тернополя міського пляжу «Циганка». Вони чистять його від сміття та сторонніх предметів, виставлять буйки – роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання. На черзі пляж «Дальній».
Про дату відновлення літнього купального сезону у Тернополі буде повідомлено додатково, після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

Джерело: Сорока

Теги: Тернопільський став

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