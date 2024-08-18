“Ахіллесова п’ята” обласної ради, або чому орган самоврядування програє важливі суди

30 липня у Касаційному адміністративному суді Тернопільська обласна рада потерпіла фіаско у досить резонансній справі. Йдеться про ліквідацію дитячих санаторіїв, центру для лікування і реабілітації учасників АТО.

Нагадаю, каменем спотикання стало рішення одинадцятої сесії шостого скликання Тернопільської обласної ради від 17 вересня 2019 року №1430 «Про ліквідацію окремих закладів охорони здоров`я – об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та перейменування Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю». Цим рішенням припинено юридичну особу – комунальне некомерційне підприємство «Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради шляхом ліквідації; комунальне некомерційне підприємство «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради шляхом ліквідації; припинено юридичну особу – обласний медичний центр для лікування і реабілітації учасників АТО шляхом ліквідації.

Також, пунктом 16 цього рішення встановлено, що у структурі Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації утворюються нові підрозділи, а саме: відділення денного перебування (у м. Бережани), відділення підтримки психологічного здоров`я дітей та підлітків з девіантною та деліквентною поведінкою (у м. Кременець), відділення соціальної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей (у с. Яблунів Гусятинського району) відповідно на базі ліквідовуваних комунального некомерційного підприємства «Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» Тернопільської обласної ради, комунального некомерційного підприємства «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради, обласного медичного центру для лікування і реабілітації учасників АТО з передачею наявного майна та обладнання, а також переоформленням права землекористування.

Відповідно до пункту 17 Рішення №1430 перейменовано Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю на Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації, враховуючи розширення функціональної спрямованості та сфери діяльності.

Ліквідація цих закладів спричинила звільнення працівників, згорнула необхідні людям послуги медичного характеру, відтак непопулярне рішення обласної ради, яке у стінах Білого дому виправдовували необхідністю – у рамках медичної реформи – отримало опір. Працівники виходили на мітинги, писали звернення, врешті звернулися до суду. Однак Тернопільський окружний адміністративний суд рішенням від 7 вересня 2020 року у задоволенні позову відмовив, дійшовши висновку, що відсутній зв`язок між рішенням суб`єкта владних повноважень та конкретними правами позивачів. Зазначив, що питання ліквідації комунальних некомерційних підприємств «Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій», «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради та обласного медичного центру для лікування і реабілітації учасників АТО відноситься до виключної компетенції Тернопільської обласної ради, яка як власник і засновник, не обмежена нормативними документами у його вирішенні, тому Тернопільська обласна рада, діяла в межах компетенції та норм, передбачених чинним законодавством.

Протилежне за змістом рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд постановою від 11 березня 2021 року. Він скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду та ухвалив нове, яким позов двох працівниць закладів, які підлягали ліквідації, задоволив.

Після цього переможного рішення звільнені працівники намагалися поновитися, хоча безрезультатно, а обласна рада запевняла, що оскаржить рішення до касаційної інстанції, мовляв, правда на її боці.

Та виявилося, що не так. Ахіллесова п’ята теперішньої обласної ради – недотримання процедури, і це вкотре підтвердив суд. Зокрема у своїй постанові Верховний Суд констатував: «Предметом розгляду у цій справі є рішення щодо ліквідації окремих закладів охорони здоров`я, яке посягає на гарантоване Конституцією України право на здоров`я широкого кола осіб. У такому випадку від суб`єкта владних повноважень вимагається не лише обов`язкове дотримання всіх вимог чинного законодавства України щодо порядку та процедури прийняття такого рішення, а й дотримання принципу гласності та пропорційності між метою, на яку спрямовано вказане рішення, та несприятливими наслідками, пов`язаними із вступом його в дію.»

Колегія суддів наголосила та тому, що обласна рада порушила порядок оприлюднення проекту спірного рішення та не забезпечила його обговорення під час сесії ради, тому це є достатніми підставами для визнання протиправним та скасування такого рішення.

Загалом, проекти рішень Тернопільської обласної ради оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Вони підлягають розгляду у постійних комісіях. Після їх розгляду в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них подаються головою постійної комісії до виконавчого апарату обласної ради. Обласна рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах (постатейно). Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу.

Як було із проектом спірного рішення? Проект не було оприлюднено на офіційному сайті обласної ради, його не надсилали депутатам ні в паперовому, ні велектронному вигляді, а в подальшому не надсилали внесені зміни і доповнення, які стали основою оскаржуваного рішення. Окрім того, на долученій до матеріалів справи копії проекту відсутній номер та відповідні візи, як того вимагають положення Регламенту Тернопільської обласної ради шостого скликання.

Відтак касаційний суд ще раз підтвердив: рішення №1430 визнано протиправним і підлягає скасуванню.

Схоже, це уже традиція теперішнього складу органу місцевого самоврядування – мало зважати на вимоги законодавства, якщо руки сверблять швидко прийняти необхідне рішення.