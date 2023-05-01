«Агрон» з перемоги розпочав сезон в аматорському чемпіонаті України

Поєдинком між великогаївським «Агроном» та коломийським «Варатиком» у восьмому турі 29 квітня стартувало друге коло весняної частини сезону 2022/23 аматорського чемпіонату України у першій групі.

Приємно, що великогаївські футболісти стартували із перемоги, чемпіон Тернопільської області з футболу 2022 р. «Агрон» на домашньому стадіоні переміг аутсайдера ФК «Варатик» – 4:0.

Футболісти «Агрону» один м’яч забили у першому таймі і ще три – у другому. Перший офіційний м’яч у 2023 р. на 36-й хвилині забив фланговий нападник «Агрона» Тарас Червонецький (1:0). На початку другого тайму на 47-й хвилині відзначився центральний нападник Назар Процик (2:0), він ж на 61-й хвилині записав на свій бомбардирський рахунок дубль (3:0). І на 71-й хвилині четвертий м’яч у матчі забив ветеран тернопільського футболу, оборонець Віктор Ковалик (4:0).

«Агрон» у матчі виступав у такому складі: Мазур, Соколовський, Олексюк (Семенець, 74), Ковалик (Стриєшин, 71), Скакун, Пришнівський (Капелян, 62), Кохман, Луцик, Червонецький (Софінський, 67), Процик (Гуль,74), Гром’як (Павлусь, 67). На заміні: Білик.

Після цієї перемоги наші земляки набрали 19 очок. Вони ділять друге місце у турнірній таблиці зі стрийською «Скалою 1911», на один пункт поступаючись лідеру – «Колосу» з Полонного (Хмельницька область), але мають на один матч зіграний менше.

Пропонуємо вашій увазі календар наступних матчів «Агрону»: 6 травня, 9 тур – ФК «Агрон» – ФК «Скала 1911»; 14 травня, 10 тур – ФК «Куликів – ФК «Агрон»; 20 травня, 11 тур – ФК «Агрон» – «ЛСТМ»; 28 травня, 12 тур – ФК «Факел» – ФК «Агрон».