«Агрон» в 1/4 фіналузіграє зі «Штурмом»

Чемпіон Тернопільської області з футболу 2022 р. великогаївський «Агрон» 27 травня на виїзді переміг «Факел» з Липовця (Вінницька область) – 1:0 і з другого місця вийшов до фінальної частини аматорського чемпіонату України.

Напередодні 12-го туру аматорського чемпіонату України ФК «Агрон» припинив співпрацю з головним тренером Олегом Тимцем, але це не вплинуло на настрій великогаївських футболістів, які були налаштовані лише на перемогу.

Єдиний і переможний м’яч на 35-й хвилині забив центральний нападник «Агрона» Назар Процик.

Конкурент наших земляків у боротьбі за друге місце в групі 1 – стрийська «Скала-1911» – грала теж на виїзді і поступилася ФК «Куликів» (Львівська область) – 0:2, тим самим у «Агрона» після сьогоднішньої перемоги стало 26 очок і команда фінішувала другою, у «Скали-1911» залишилося 25-ть і вона опустилася на третє місце, а переможцем групи став «Колос» з Полонного (Хмельницька область) – 27 очок.

«Факелом» (Липовець, Вінницька область) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:1 (0:1).

Гол: Н. Процик (35).

Стартовий склад «Агрона»: Рогаль – Олексюк, Ковалик, Скакун, Соколовський – Кохман, Луцик, Білик – Процик, Червонецький, Гром’як.

До фінальної частини (1/4 фіналу) вийшли по чотири кращі команди з кожної групи. Тепер на футболістів «Агрона» чекають поєдинки серії плей-оф. В 1/4 фіналу агронівці зіграють з командою «Штурм» (Іванків, Київська область), яка зайняла третє місце в групі 2.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 3-4 та 10-11 червня. Перший поєдинок агронівці проведуть в гостях.

Пари учасників 1/2 фіналу та порядок проведення даного етапу будуть визначені шляхом жеребкування після проведення матчів 1/4 фіналу.

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 17-18 та 24-25 червня.