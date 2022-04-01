У Мін’юсті пояснили, як працюватиме декриміналізація завданої шкоди агресору.

Українським законодавством не карається заподіяння будь-якою особою шкоди життю, здоров’ю та майну агресора.

Як повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на своїй сторінці у Фейсбук, 22 березня набув чинності закон, що декриміналізує завдання шкоди військам агресора та звільняє від відповідальності за вимушені втрати.

“Під час війни особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії, необхідне створення умов для оперативного прийняття складних управлінських рішень. Новий закон створює саме такі умови. Адже дає можливість усім, хто бере участь у відсічі та стримуванні збройної агресії заподіювати шкоду (активними чи пасивними діями) життю і здоров’ю, майну агресорів без покарання за це”, – йдеться у повідомленні.

Слід пам’ятати, що Україна залишається цивілізованим суспільством, а закон не дає індульгенції. Так, звільнення від відповідальності не охоплює дії з ознаками катування чи порушення міжнародно визнаних правил ведення війни; що явно перевищують обсяг небезпечності агресії; не були необхідними у конкретній ситуації; створюють загрозу для життя інших людей, настання екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій більшого масштабу.