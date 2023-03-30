Адміністративну будівлю Хоростківської міської ради допоміг відремонтувати «Контінентал»

Благоустрій населених пунктів, підтримка освіти та медицини в селі, ремонт доріг, храмів і шкіл — у розв’язанні цих та інших проблем своїм пайовикам допомагає «Контінентал Фармерз Груп».

Компанія має соціальний бюджет і, окрім орендної плати за землю, спрямовує громадам кошти на потреби населених пунктів. Так, торік за сприяння агрохолдингу вдалося відремонтувати адміністративну будівлю Хоростківської міської ради.

«Представники громади звернулися до нас із проханням оновити приміщення колишньої контори цукрового заводу. Хоростківська міська рада викупила його та мала намір використовувати для власних потреб. На закупівлю будматеріалів компанія спрямувала 200 тисяч гривень», — зазначив заступник керівника кластера «Тернопіль» зі зв’язків з громадськістю Іван Триснюк.

Голова Хоростківської громади Степан Гладун розповів, що ремонт будівлі, зокрема і завдяки співфінансуванню «Контінентал», до повномасштабного вторгнення перебував на завершальній стадії. Працівники міської ради вже готувалися до переїзду. Але всі плани зруйнувала війна.

Через деякий час, зважаючи на ситуацію в Україні, у приміщенні вирішили поселити вимушено переміщених осіб.

«Думаю, до кінця року нам вдасться облаштувати прихисток для внутрішньо переміщених осіб. У будівлі зможуть мешкати майже сто людей», — розказав Степан Гладун.

За словами Степана Васильовича, співпраця між Хоростківською громадою та «Контінентал» триває уже багато років. Спільно вдалося реалізувати чимало корисних проєктів. Зокрема, нещодавно компанія скерувала кошти для поточного ремонту рентген-кабінету амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.