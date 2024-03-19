Абразиви 3М для професійного та домашнього використання: поради та рекомендації

За часи свого існування компанія 3М розробила велику кількість різноманітних абразивів. Відрізняючись форматами та матеріалами, що були застосовані для їхнього виготовлення — усі вони мають одну мету, а саме: максимально полегшити користувачеві робочий процес. Будь-якому користувачеві: як професіоналові своєї справи, що трудиться на виробництві, так і початківцю, у власній майстерні.

Звичайно, аби абразиви 3М повною мірою виконали своє призначення, треба вміти правильно їх застосовувати. Проте, не хвилюйтеся — це не тяжка наука: вам треба лишень дослухатись до декількох простих порад.

Порада перша: працюючи з абразивами не забуваєте про особисту безпеку. Оскільки абразивні диски зазвичай встановлюються на шліфувальні машинки та інше подібне за принципом дії обладнання, то висока швидкість обертання кругу може спричинити ризик ураження очей та дихальних шляхів пилом та дрібними твердими частками матеріалу, що обробляється в цей момент. Зарадити цьому можна скориставшись засобами індивідуального захисту 3М: очками та респіраторами.

Не зайвою буде й додаткова турбота про слух: перед тим як вмикати — безперечно досить шумний — прилад для різання чи шліфовки, надягніть навушники чи убезпечте вушний канал за допомогою беруш.

Порада друга: подбавши про власну безпеку, не забудьте й про збереження самого абразиву від передчасного зношення. Для цього необхідно відповідально поставитися до підбору та купівлі оправки — деталі, що призначена для закріплення абразивного диску на обладнанні. Для належної роботи діаметр посадкового отвору оправки та абразиву має співпадати.

Порада третя: добирайте абразив відповідно до ситуації. При цьому, у першу чергу, зважайте на запланований спосіб використання — різні задачі вимагають застосування абразивів, що належать до різних категорій з різними робочими властивостями.

Так, шліфувальні абразиви 3М — диски, стрічки, губки, папір — призначені, насамперед, для попередньої обробки поверхонь, а ось відрізні круги — для більш грубої роботи, розрізання металу. Дещо різняться у використанні зачисні диски 3М, що також підходять для роботи з переліченими матеріалами, проте мають інший перелік застосувань: видалення зварних швів, усунення задирок та іржі, підготовка поверхонь до нанесення фарби.

Ще одним важливим показником, який слід неодмінно враховувати при купівлі абразиву 3М, є його зернистість. Розмір зерна відповідає за ступінь делікатності обробки: чим дрібнішим є зерно, тим більш придатне воно для виконання тонкої роботи. Але тут важливо проявити певну уважність: на менший розмір зерна вказує більше число маркування на поверхні абразиву.

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