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90-річний тернополянин подарував захисникам своє улюблене авто (відео)

15.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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З Тернополя на Харківщину вже відправилось авто, яке літній чоловік подарував хлопцям із ЗСУ.

Василю Лазарчуку – 90 років. Пенсіонер переконаний, що зараз машина більше потрібна тим, хто стоїть на обороні країни, ніж йому.

– На ній часто їздила моя кохана дружина Людмила. Вона відійшла в інший світ у листопаді минулого року, – каже дідусь. – Ми з нею багато де їздили, гарні були часи. Та й мені вона слугувала добре. Ніколи не підводила. Надіюся, що і наших захисників не підведе. Їм більше треба, ніж мені. Ми он в спокої сидимо, а вони при такій погоді (ішов дощ – прим. авт.) – в окопах. Шкода їх…

Тернополянину подякували військовослужбовці, а він – радий, що його блакитна «ластівка» служитиме відважним українським бійцям.

 

Джерело: Тернополянни

Теги: Василь Лазарук

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