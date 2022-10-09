Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні зміцнився на 3 копійки – до 41,12 грн/дол.

Щодо євро курс гривні ослаб на 3 копійки і становить 40,18 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,36 грн за дол., євро – 39,00 грн за євро.

На чорному ринку

41.3750\41.7005 гривень за 1 долар

41.1676\41.5876 гривень за 1 євро

У Кабінеті міністрів прогнозували, що на початку 2023 року курс долара в нашій країні становитиме 42 гривні. В уряді також спрогнозували, що наприкінці майбутнього року американська валюта може коштувати 50 гривень.