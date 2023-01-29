9 футболістів з Тернопільщини віддали своє життя за Україну

З початку війни за Україну пішло воювали багато спортсменів з Тернопілля, в тому числі і футболісти. Лише цього місяця не стало двох з них, загалом же на фронті загинули 9 футболістів з нашої області.

Про це розповідає заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський.

З його слів, через війну в Україні кількість футбольних команд суттєво зменшилась.

“Районні чемпіонати: є два села, які виставляли одну команду. Декілька футболістів пішли служити, відповідно вже не назбирувалося 11 осіб. Набагато зменшилося команд і в районному чемпіонаті і в обласному. В обласному чемпіонаті у 2022 році 18 команд в нас було у двох лігах. Якщо брати 2021 рік – було 26 команд. Тобто, таке незначне, але зниження є.

Якщо брати районний чемпіонат, то 2021 – 176 команд грало, а 2022 – 110. Тобто на 66 команд менше. Але ми розуміємо що такий час. Вони фізично-здорові хлопці, яких на цей час потребувала країна для захисту”, – каже Василь Заторський.