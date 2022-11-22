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Громада на Тернопільщині отримала допомогу з Німеччини

22.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Лановецька міська громада, Події

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21 листопада Лановецька громада отримала з Німеччини два автомобілі швидкої медичної допомоги та вантажне авто.

Завдяки партнерству міської ради з містом побратимом Лінген та фінансовій підтримці фонду Engagement Global, було надано транспорт для медичних закладів.

Два автомобілі швидкої медичної допомоги перейшли у користування Лановецької міської лікарні та допомагатимуть лікарям надавати не лише оперативно, але й якісно, медичні послуги.

Окрім цього отримано вантажний автомобіль, який застосовуватиметься КПпБ, для благоустрою території громади.

У громаді висловили подяку партнерам та надію на подальшу продуктивну співпрацю.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, події, Лановеччина, закордонна допомога

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