Громада на Тернопільщині отримала допомогу з Німеччини

Завдяки партнерству міської ради з містом побратимом Лінген та фінансовій підтримці фонду Engagement Global, було надано транспорт для медичних закладів.
Два автомобілі швидкої медичної допомоги перейшли у користування Лановецької міської лікарні та допомагатимуть лікарям надавати не лише оперативно, але й якісно, медичні послуги.
Окрім цього отримано вантажний автомобіль, який застосовуватиметься КПпБ, для благоустрою території громади.
У громаді висловили подяку партнерам та надію на подальшу продуктивну співпрацю.