Громада на Тернопільщині отримала допомогу з Німеччини

21 листопада Лановецька громада отримала з Німеччини два автомобілі швидкої медичної допомоги та вантажне авто.

Завдяки партнерству міської ради з містом побратимом Лінген та фінансовій підтримці фонду Engagement Global, було надано транспорт для медичних закладів.

Два автомобілі швидкої медичної допомоги перейшли у користування Лановецької міської лікарні та допомагатимуть лікарям надавати не лише оперативно, але й якісно, медичні послуги.

Окрім цього отримано вантажний автомобіль, який застосовуватиметься КПпБ, для благоустрою території громади.

У громаді висловили подяку партнерам та надію на подальшу продуктивну співпрацю.