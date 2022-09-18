Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі М-19 «Доманове — Тереблече».

На під’їзді до села Вигода зіткнулися авто й мотоцикліст. Є потерпілі. Деталі згодом.

Зараз на місці події працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП.

Правоохоронці попереджають водіїв про ускладнення руху транспорту на визначеній ділянці дороги.