Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі М-19 «Доманове — Тереблече».
На під’їзді до села Вигода зіткнулися авто й мотоцикліст. Є потерпілі. Деталі згодом.
Зараз на місці події працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП.
Правоохоронці попереджають водіїв про ускладнення руху транспорту на визначеній ділянці дороги.
«Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, – зазначають. – Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим».