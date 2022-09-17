До відділення поліції №4 (м. Заліщики) звернувся 23-річний житель Чортківщини та повідомив, що його ошукали під час Інтернет-покупки.

Молодий чоловік хотів придбати дрова, знайшов відповідне оголошення в одній із місцевих груп у Фейсбук. Продавець відрекомендувався працівником лісництва. Він наполягав на повній оплаті, нібито лише так товар доїде до покупця законно.

Після переказу грошей зв’язок із пройдисвітом зник. Потерпілий втратив 4200 гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.

У поліції нагадують: офіційно реалізовують деревину лісові та мисливські господарства, на сайті яких є уся необхідна інформація. Не варто спокушатися на дешевшу ціну в соцмережах, адже саме там шахраї шукають своїх жертв.

Оплату товару здійснюйте після доставки або сплачуйте лише мінімальну передплату.