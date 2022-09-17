Маленьке кошеня, що постраждало від людської жорстокості – персонаж сюжету з випуску теленовин, нагадало давно відоме: у нас є люди і є людиська.

Вони можуть дихати одним повітрям, жити поруч (як в даному випадку), навіть, можливо, ходити до однієї церкви і водночас – кардинально різнитися між собою своїми життєвими установками. Найперше: усвідомленням того, що таке Добро і що таке Зло. Що може дозволити собі зробити нормальна людина і що вона в жодному разі не може собі дозволити.

Цей шокуючий випадок (поряд з багатьма іншими) ще раз підтвердив: наше суспільство важко хворе. У нього – цілий букет психічних відхилень: соціопатія, надмірна агресивність, що межує з садизмом і відвертим звірством, прагнення утвердити своє “ego” за рахунок ближнього…

Зараз ми можемо з певністю констатувати найголовніше “завоювання” періоду так званого державотворення і революцій з милозвучними назвами: у нас успішно сформувався товстий прошарок цинічних і зухвалих, не обтяжених ніякими моральними табу, індивідів. Цей факт неприємний сам собою, але набуває просто загрозливих форм з точки зору перспективи.

Нехай закликають священики в храмах до милосердя. Нехай малюють солодкі пасторалі художники і щосили намагаються реанімувати патріархальні цінності поети й етнографи. Нехай ламають списи на диспутах педагоги в даремній надії знайти протиотруту від смертельного вірусу цинізму й бездуховності. Нехай. Над усіма їхніми потугами, плюючи на них відбірною слиною, здіймається монументальний гібрид брехні, лицемірства, фальші та егоїзму, які є визначальними рисами нашого існування. І для якого існує лише “Я хочу”. І цього становища нездатна змінити і війна.

А, може, я занадто згущую фарби? Знайшлася ж добросердна жінка, котра зігріла теплом маленьку тваринку, з якою так не по-людськи повелася зовні людиноподібна істота… Від отого людського ставлення у кошеняти, попри криваву рану на щелепі, як здалося, зник вираз жаху в оченятах і з’явилася грайливість, властива всім малюкам.

Людей все-таки більше, ніж людиськ?