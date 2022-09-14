13 вересня 2022 р. нардеп Г. Мазурашу зареєстрував у ВРУ проєкт Закону №8029 “Про внесення змін до Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України”.

Ним пропонується викласти у новій редакції статті 1 та 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України». Основна мета – дозволити військовозобов’язаним громадянам в умовах воєнного стану виїжджати за кордон (зокрема, на роботу) на умовах гарантованої підтримки ЗСУ.

Зокрема, уточнюється, що документи, що право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну даватимуть один з наступних документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

Окремо право громадянину України на в’їзд в Україну дає посвідчення особи на повернення в Україну.

В умовах воєнного стану для виїзду з України громадяни України, які входять до категорій, яким законодавчими, або іншими нормативними актами встановлено заборону на виїзд з України на час дії воєнного стану, мають додатково надати рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон (у тому числі для перевезення гуманітарних вантажів), або документи, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у зарубіжному навчальному закладі, або письмове погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або документи, які підтверджують:

наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (який встановлений на час виїзду), кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України,

кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України, передачу відповідному банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов’язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює мінімум розміру податків з мінімальної заробітної плати (на час перерахунку), за кожен місяць (або частину місяця) перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану, та дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском передбачену в цьому абзаці мінімальну суму на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України після завершення кожного місяця, протягом якого громадянин перебував за межами України під час дії воєнного стану (або якщо громадянин не повідомив банк про повернення в Україну).

Громадяни, які виїхали з України під час дії воєнного стану на таких умовах, для в’їзду в Україну мають додатково надати підтвердження виконання ними цих умов.

Громадяни України, які виїхали з України під час дії воєнного стану не на умовах, передбачених у частині четвертій цієї статті, і не мають документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, для в’їзду в Україну мають добровільно перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України суму, яка дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян (офіційно встановлених в Україні на день в’їзду в Україну), за кожен місяць перебування за межами України під час дії воєнного стану.

Також наголошено, що заборонено перешкоджати громадянам України виїжджати з України, якщо вони не входять до категорій, яким законодавчими чи іншими нормативними актами встановлено заборону на виїзд за кордон, або якщо вони надали документи, необхідні для виїзду з України в умовах воєнного стану відповідно до частини четвертої статті 2 цього Закону.

Як зазначено у пояснювальній записці, в цілому законопроєкт покликаний посприяти оптимізації дій в особливий період, які гарантовано дадуть комплексний позитивний ефект, сприятимуть зміцненню економіки та обороноздатності держави, зниженню градусу соціально-економічної напруги в країні.

У разі прийняття цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.