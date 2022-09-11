Кабінет міністрів України вніс зміни до низки постанов з питань державної реєстрації транспортних засобів. Частину послуг перемістили в електронний формат.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду 10 вересня, передає MMR.

Уряд визначив перелік послуг із перереєстрації транспортних засобів, які власник транспортно засобу може замовити через електронний кабінет водія або через «Дію».

Про які саме послуги йдеться, стане відомо після оприлюднення тексту документа.

Також визначено вичерпний перелік реєстраційних дій, пов’язаних із проведенням державної реєстрації (перереєстрації), зняттям з обліку транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження транспортного засобу фахівцями Експертної служби МВС та/або судовими експертами державних спеціалізованих установ.