За процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі одного з товариств у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства – виконавець робіт з реконструкції очисних споруд, надав до Кременецької міської ради неправдивий документ про встановлення ним обладнання, якого не було. На підставі вказаного акту товариству зарахували авансовий платіж на майже 1,5 млн грн бюджетних коштів. Інтересам міської ради завдано шкоди на вищевказану суму.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Тернопільській області, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.