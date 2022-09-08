Правоохоронці продовжують документувати факти шахрайств, пов’язаних з привласненням грошових коштів з банківських рахунків. Зокрема, йдеться про шахрайські пастки при оформленні різноманітних грошових допомог.

Аферисти створюють різноманітні сайти з інформацією про виплату матеріальної допомоги. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Аферисти використовують так званий фішинг. Люди, вказуючи конфіденційні дані, автоматично передають їх шахраям. Володіючи інформацією, зловмисники без труднощів привласнюють гроші.

Від такої афери потерпіла 24-річна жителька Чортківського району. Дівчина знайшла інформацію про можливість оформлення грошової допомоги для студентів. Як тільки вона зробила усе, про що було вказано в дописі, отримала сповіщення про списання власних заощаджень в розмірі 25 000 гривень.

Інша заявниця хотіла отримати фінансову підтримку від міжнародної організації. Натомість втратила 10 000 гривень.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські вкотре закликають бути пильними та радять отримувати інформацію, а надто приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих чи підозрілих вебсайтах.