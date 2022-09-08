«Будьте свідками Христа»: п’ять настанов Йосифа Сліпого із його «Заповіту»

7 вересня 1984 р. в Римі помер Патріарх Сліпий – український церковний діяч, предстоятель Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви.

Через 8 років після смерті, 27–29 серпня 1992 р., відбулося перепоховання його праху зі собору Святої Софії в Римі до крипти в соборі Святого Юра у Львові.

Папа Іван Павло ІІ, прощаючись із його тілом, сказав: «Це був великий чоловік. Він змагався за справедливу справу».

Так довершилося прохання, висловлене в «Заповіті»:

«Поховайте мене в нашому Патріяршому Соборі Святої Софії, а як воплотиться наше видіння і постануть на волі наша Свята Церква і наш Український Нарід, занесіть мою домовину, в якій спочину, на рідну Українську Землю і покладіть її у храмі Святого Юра у Львові, біля гробниці Слуги Божого Андрея».

Цьогоріч Церква вшановує 130-ліття від дня його народження. Тернопільська обласна рада проголосили 2022-й Роком Патріарха Йосифа Сліпого.

Ця непересічна постать має колосальне значення в історії Української церкви та державності. Після навчання в Львівській духовній семінарії здобув освіту в університеті Інсбруку; згодом став ректором духовної семінарії у Львові та деканом богословського факультету, відтак – Львівської богословської академії.

У 1945 р. заарештований, 19 років був в’язнем радянських концтаборів; звільнений 1963 р., решту життя провів у Римі, плекаючи справу відродження УГКЦ.

Духовний «Заповіт» Патріарха окреслює його життєвий шлях, найважливіші звершення та пророче бачення відновлення Церкви.

Пресслужба секретаріату Синоду єпископів УГКЦ підготувала кілька думок Й. Сліпого, що є актуальними настановами і сьогодні.

«Полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю працею та своїм знанням, будьте її служителями! Споруджуйте храми науки, вогнища духовної сили Церкви та Народу, пам’ятаючи, що немислиме повне життя Церкви і Народу без рідної науки. Наука – це їхнє дихання життя!» «Будьте свідками» Христа в Україні і на землях вашого вільного і невільного поселення, в усіх країнах вашого поселення, у в’язницях, в тюрмах і таборах, аж до краю землі і до краю вашого земного життя! Будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети! Не посоромте землі української, землі ваших предків! Збережіть у ваших душах чисте-непорочне ім’я своєї Святої Церкви!» «Важливість молитви, зокрема літургійної, ще й у тому, що в ній віруюча людина висловлює свою віру в об’явлені таїнства віри і своє глибоке розуміння самої істоти цілої Христової Церкви, а в ній і своєї рідної Церкви як невід’ємної, повноцінної і в обряді, Літургії, церковному управлінні, традицією освяченій духовній спадщині самобутньої її частини». «Брак почуття і розуміння єдности в основних питаннях життя Церкви і Народу – це наше нещастя, це наш споконвічний гріх!» «Моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського роду і за весь Український Нарід і просіть Всемогутнього Бога, щоб Він допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і наші змагання за церковне об’єднання у постанні Патріярхату Української Церкви». Ще хочемо нагадати одним реченням настанову-заповіт Й. Сліпого «І головне заповідаю вам: щоб ви любили один одного…»

Незалежність і вшанування

У 1993 р. вийшла поштова марка України, присвячена Йосифу Сліпому. Через два роки, виконуючи його волю, Рома Навроцька викупила його батьківську землю і розпочала будову комплексу духовно-меморіального музею, який відкрили 1998 року.

У с. Заздрість встановлено його погруддя і пам’ятний знак до 100-річчя від дня народження. 2002-й УГКЦ проголосила Роком Й. Сліпого. Тоді ж у Зарваницькому духовному центрі відбулася Всеукраїнська проща, присвячена 110-річчю від дня його народження, в якій взяли участь Любомир Гузар, священики з України, Канади, США та понад 200 тисяч прочан.

У смт Велика Березовиця діє Тернопільська вища духовна семінарія ім. Й.Сліпого. 2004-го у Тернополі за участю кардинала Любомира Гузара відкрито й освячено пам’ятник Й.Сліпому.

В 2011 р. Тернопільська міська рада з нагоди святкування Дня міста посмертно присвоїла звання почесного громадянина Тернополя Патріарху Сліпому.

2012-й УГКЦ проголосила Роком блаженної пам’яті Патріарха. У грудні 2016 р. Верховна Рада України внесла 125-річницю від дня народження Йосипа Сліпого до переліку відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році.