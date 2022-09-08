Багато українців, рятуючись від війни, змушені були залишити Україну. У деяких із них підходить термін оформлення пенсії за віком. Що робити, якщо пенсіонер із тих чи інших причин не може особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) для оформлення пенсійних виплат?

У таких випадках для захисту прав пенсіонерів застосовується пункт 1.1 «Порядку Подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій», згідно з яким заява про призначення пенсії може бути подана через представника, який діє на підставі виданого йому нотаріального доручення.

При цьому довіреність, оформлена в країнах далекого зарубіжжя (зокрема, у Канаді, США, Ізраїлі, Франції, Німеччині, Італії тощо), має бути засвідчена штампом «Apostille» або легалізована у консульських установах.

Довіреність, складена в державах-учасницях СНД або країнах, з якими Україна уклала договори про надання правової допомоги (наприклад, Польща, Чехія, країни Прибалтики та ін.), приймається на території нашої країни без спеціального посвідчення.

Водночас, до документів, виданих іноземною мовою, має додаватися їхній переклад, завірений нотаріально.