Тернопіль активно готується до опалювального сезону 2022-2023. Цьогоріч його планують почати за класичною ознакою – коли середня добова температура протягом 3 днів буде нижчою 8-ми градусів.

Роботи на котельнях з підготовки до нового опалювального сезону проводились упродовж всього літа, пише «Файне місто».

На даний час усі 43 котельні у місті готові до сезону. Зараз працюють ті з них, які подають гарячу воду для населення, – зазначив Михайло Горбань, начальник виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго». -Опалювальний сезон розпочнеться згідно із розпорядженням органів місцевого самоврядування, коли середня добова температура протягом 3 днів буде нижче 8 градусів. Однак на масиві «Сонячний» – у 2 міській лікарні, роддомі, дитячих садочках опалювання зазвичай включають швидше»

Також зазначається, що при підготовці до нового опалювального сезону обстежили 140 кілометрів теплових мереж.

На 72 ділянках були виявлені порушення. Наразі відповідні служби уже виконали ремонтні роботи щодо усунення цих пошкоджень. Ще проводяться роботи на вул. Сергія Корольова, 4, вул. Чумацька, 37, вул. Миколи Пирогова, 2, вул. Юліана Опільського, 5 – повідомили у міській раді.

Чи буде тепло, якщо не буде газу?

У «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначили, навіть якщо виникнуть проблеми із газопостачанням, опалювальну систему не доведеться виключати:

У нас є котельні, які працюють на диверсифікаційному виді палива, і наразі ми плануємо збудувати перетинки між котельнями, щоб можна було не заморожувати систему. Принаймні дитячі садки, лікарні, інфраструктура будуть забезпечені теплом, – розповів Михайло Горбань

Ціни за тепло, у свою чергу, не змінюються, у порівнянні з минулорічними. В час опалювального сезону 2022-2023 споживачі будуть платити 1720 грн за 1 гігакалорію.