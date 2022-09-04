До Тернопільського районного управління поліції звернувся 36-річний місцевий житель – його ошукали під час Інтернет-торгів.

Чоловік хотів придбати родичам дрова на зиму, знайшов відповідне оголошення в соцмережі. Однак після переказу грошових коштів зв’язок із продавцем зник, як і саме оголошення. Потерпілий втратив три тисячі гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

Поліцейські нагадують: оплату товару здійснюйте після доставки або ж сплачуйте лише мінімальну передплату.

Не здійснюйте платіжні операції за вказівками невідомих, не переходьте за сумнівними посиланнями від продаців.