В Україні посилять контроль за продажем лікарських засобів, які містять психотропні чи наркотичні речовини.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України, з листопада такі ліки продаватимуть в аптеках за електронними рецептами. При виписці електронного рецепта пацієнт отримає SMS з номером рецепта та кодом погашення, за якими й зможе придбати ліки в обраній аптеці.

Як і у випадку з антибіотиками, протягом так званого перехідного періоду продаж ліків з психотропними чи наркотичними речовинами здійснюватиметься й за паперовими рецептами.

Це відбуватиметься в тому випадку, якщо медзаклад, лікар якого призначив рецепт, не підключений до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Для виписки рецепта в такому випадку використовуватимуть спеціальні рецептурні бланки форми №3.