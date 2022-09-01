У податковій службі попри війну продовжують створювати злочинні схеми та намагаються заробляти, зловживаючи службовим становищем. Особливо це стосується районів, віддалених від зони бойових дій.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Наміри чиновників тилових районів нажитися на війні чи своїх співвітчизниках – миттєво припинятимуться та суворо каратимуться.

Чергового податківця, який намагався заробити на оборудках, працівники ДБР виявили на Тернопільщині. Заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника затримали на «гарячому» – під час отримання коштів.

Встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб`єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тис. доларів США за те, щоб виключити його з цього переліку.

Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого ділків затримали працівники ДБР.

Під час обшуків в помешканні податківця вилучені гроші, старовинні монети, зброя та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи фігуранта.

При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі, при цьому він завдав травм одному із правоохоронців.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.369-2, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади податківця.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.