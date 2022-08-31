Спільну молитву для родин загиблих військових напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці організувала Тернопільська обласна військова адміністрація у Марійському духовному центрі в Зарваниці. Там відбулася архієрейська Божественна Літургія та панахида за загиблими воїнами біля каплички Героїв.

Літургію очолив архієпископ і митрополит Василій Семенюк.

“Матір Божа пережила смерть свого сина за спасіння світу, так і сьогодні сини українських матерів гинуть, рятуючи Україну. Молімося за них”, – наголосив владика Василій.

На молитовну зустріч з’їхалися родини загиблих з усіх громад Тернопільщини. Леся Волочій, мати загиблого військового Івана Волочія, розповідає, що саме молитва допомагає пережити біль втрати:

«Ми молимося за душу нашого сина постійно і хочемо, щоб й інші молилися за душі полеглих воїнів. Це те, що ми можемо робити, аби їм там було легко і спокійно, щоб вони не хвилювалися за те, що ми залишилися без їхньої підтримки».

До зустрічі долучився начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. У спільній молитві він згадав усіх, хто віддав життя за волю і незалежність: