Вода забрала життя мешканця області. Нещасний випадок задокументували працівники поліції у Кременецькому районі 28 серпня.

У селі Великі Бережці в ставку втопився 39-річний місцевий мешканець. На місце події, з метою пошукових робіт тіла залучено працівників пожежно-рятувальної частини, віділлення водолазно-рятувальних робіт та поліцейських. На даний час пошуки утопленого тривають.

Працівники поліції застерігають дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку біля водойм аби уникнути трагедії:

– не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння;

– не купатися не в не обладнаних для цього місцях;

– не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки;

– не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці.

Пам’ятайте – вода помилок не прощає!