Сьогодні на західному кордоні зафіксували черги на троьх пунктах пропуску.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон на своїй сторінці у Фейсбуці.

Станом на 09:00 год 29 серпня на західному кордоні України накопичення транспортних засобів зафіксували перед пунктами пропуску:

– Смільниця – 0 авто та 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід),

– Шегині – 25 авто, 0 автобусів та 30 пішоходів;

– Краківець – 50 авто, 0 автобусів та 0 пішоходів (пропуск пішоходів не здійснюється);

– Грушів – 10 авто, 0 автобусів та 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід),

– Рава-Руська – 0 авто, 0 автобусів та 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід),

– Угринів – 0 авто, 0 автобусів та 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

– Устилуг (Волинська область) – 0 авто та 0 автобусів (пропуск пішоходів тимчасово не здійснюється),

– Ягодин (Волинська область) – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється).

Польські прикордонники спростили формальності при перетині українсько-польського кордону до мінімуму, а Укрзалізниця призначила низку евакуаційних рейсів з Києва до Львова та на захід України.

Станом на 26 липня до Польщі прибули понад 5 мільйонів біженців з України, натомість станом на 18 квітня, починаючи з 24 лютого в Україну з-за кордону повернулися 1 мільйон 60 тисяч українців.