Під час повітряної тривоги у двох західних областях пролунали вибухи. Telegram-канали повідомляють про роботу протиповітряної оборони у Волинській області.

Також очевидці повідомляють, що у Рівненській області підіймається дим.

Після кількох запусків ракет ворожі винищувачі повертаються.

Нагадаємо, триває 186-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.