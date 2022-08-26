Законодавство не визначає переліку робіт, які можна виконувати дистанційно. Роботодавець на власний розсуд вирішує, чи можуть працівники виконувати роботу поза межами підприємства.

Наприклад, якщо йдеться про продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати винятково на території підприємства. Тоді як адміністративну роботу можна виконувати поза приміщеннями роботодавця. У цьому разі працівника можна перевести на дистанційну роботу.

За наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу: вагітних жінок;

працівників, які мають дитину віком до трьох років або до шести років (за медичними показаннями); працівників, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю; батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації, – тимчасово на два місяці, зазначили у Держпраці.