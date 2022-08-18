Вдбулося жеребкування календаря чемпіонату першої ліги сезону 2022/23, у якому візьмуть участь 16 команд, поділених на дві групи – А та Б.

Перший етап турніру пройде за класичною схемою у два кола (всі проведуть по 14 ігор). Після цього чотири найкращі і чотири найгірші команди кожної групи організують дві «вісімки». У верхній розіграють дві путівки до УПЛ та одну до плей-оф. У нижній вісімці йтиме боротьба за виживання.

Згідно із жеребом, футбольний клуб «Нива» Тернопіль виступатиме у групі А: «Буковина» (Чернівці), «Діназ» (Вишгород), «Епіцентр» (Дунаївці), «Карпати» (Львів), «Нива» (Тернопіль), «Полісся» (Житомир), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), ФСК «Маріуполь».

«Нива» перший матч проведе на виїзді проти вишгородського «Діназу», який домашні матчі проводить у Демидові. Базова дата проведення поєдинку – 27 серпня.

1 тур (27. 08) – «Діназ» – «Нива», 2 тур (03. 09) – «Нива» – «Карпати», 3 тур (10. 09) – «Прикарпаття» – «Нива», 4 тур (17. 09) – «Нива» – «Полісся», 5 тур (24. 09) – ФСК «Маріуполь» – «Нива», 6 тур (01. 10) – «Епіцентр» – «Нива», 7 тур (08. 10) ­– «Нива» – «Буковина», 8 тур (16. 10) – «Буковина» – «Нива», 9 тур (22. 10) – «Нива» – «Епіцентр», 10 тур (30. 10) ­– «Нива» – ФСК «Маріуполь», 11 тур (05. 11) – «Полісся» – «Нива», 12 тур (12. 11) ­– «Нива» – «Прикарпаття», 13 тур (20. 11) – «Карпати» – «Нива», 14 тур (26. 11) ­– «Нива» – «Діназ».