Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив про обговорення концепції радикальної податкової реформи “10-10-10”.

Вона передбачає зменшення ставки основних податків до 10% – з посиленням контролю за їхньою сплатою.

За його словами, ухвалення нової податкової моделі може відбутися вже найближчими місяцями. Адже вона “дасть серйозний імпульс економіці у довгостроковій перспективі”.

“Я великий прихильник таких радикальних податкових змін, причому вважаю, що їх, мабуть, треба робити зараз. Це також наш унікальний шанс змінити культуру сплати податків у країні. Однак це справді дуже відповідальне рішення, тож ми маємо ухвалювати його тільки коли досягнемо консенсусу”, – підкреслив Шурма.

При цьому він зазначив, що компенсаторами для такої реформи могли б стати сумлінна сплата податків “всіх без винятку” та збільшення оподаткування тютюну. А крім того: