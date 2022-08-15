Символічний подарунок для Фінляндії, яка співпрацює з Національним олімпійським комітетом України, виготовили вихованці Хоростківської ДЮСШ імені заслуженого тренера України М. Підодвірного разом з її директором Марією Підодвірною. Це віночок з сухоцвітів зі стрічками синьо-жовтого кольору, що уособлюють Україну, блакитно-білого, – як символ Фінляндії, та жовтими, синіми, червоними, зеленими, чорними стрічками, як єдність олімпійських кілець та символ єднання усіх континентів.

Для українського віночка використовували різні квіти, проте, вони були не єдиною складовою прикраси. Щоб аксесуар був яскравий та особливий, в нього вплітали кольорові стрічки. Кожен відтінок наділений певним символічним змістом.