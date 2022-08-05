Закон дозволяє вручати військовозобов’язаним повістки на роботі. Роботодавець зобов’язаний, в такому разі, сповістити про це працівника і проконтролювати, щоб він з’явився до військкомату.

Порядок дій керівника підприємства та взаємодії з державними органами в такому разі передбачений законодавством, а також урядовою постановою № 921 від 7 грудня 2016 року.

Як зазначає адвокат «КПД консалтинг» Кирило Казак, військовий облік на підприємстві є первинною ланкою, яка забезпечує збирання інформації про військовозобов’язаних, надання її до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Дії роботодавця в разі, якщо прийшла повістка на підприємство:

видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їхній виклик до ТЦК та СП,

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП,

у триденний термін надіслати копію наказу до ТЦК та СП,

проконтролювати результати сповіщення та прибуття призовників і

військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Тобто роботодавець, отримавши повістку, повинен видати наказ із повідомленням військовозобов’язаних про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування і соцпідтримки, довести цей наказ до відома працівників і забезпечити їхнє прибуття до військкомату.

«Керівник підприємства зобов’язаний проконтролювати прибуття військовозобов’язаного до ТЦК. У разі неявки він має повідомити військкомат, що його працівник не з’явився у призначений час», — підкреслює юрист.

Якщо працівник відмовляється підписати наказ, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату.

В такому разі потрібно скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу в присутності трьох осіб і відправити його до ТЦК.

Коли роботодавець не вручає повістку працівнику

Як вважає Козак, є два можливі варіанти: