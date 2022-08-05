Понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6500 гривень у межах державної програми “єПідтримка”. І тепер Міністерство економіки займається тим, що йде за певним алгоритмом, щоб повернути до держбюджету помилково спрямовані громадянам кошти.

Юрист зазначив, що помилково перераховані кошти одержувачу варто переказати на реквізити позабюджетного рахунку Мінекономіки:

ЄДРПОУ 37508596

UA308201720355119008002079547 у Державній казначейській службі України м. Київ.

“Але дедлайн на таке повернення в листі не вказано, лише наголошено на необхідності їх повернення та реквізити. Щоб дізнатися список співробітників або отримати додаткові роз’яснення, потрібно звертатися за телефоном +38 044 596 68 51 або в електронному вигляді vasylchuk@me.gov.ua”, — повідомив Ігор Ясько.

Юрист попередив — якщо помилкові отримувачі допомоги від держави не поспішають повернути кошти, міністерство може застосувати механізм примусового повернення. У такому разі міністерство поверне гроші через списання коштів із особистого банківського рахунку одержувача.

“Мінекономіки зазначило, що якщо бюджетні кошти не повернуть, то воно буде змушене звернутися до суду. І якщо Міністерство це зробить та отримає рішення суду на свою користь, кошти справді можуть бути списані у порядку виконавчого провадження”, — зазначив Ігор Ясько.

Нагадаємо, як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, під час перевірки було виявлено майже 25,5 тис. громадян, які помилково отримали виплати за програмою “єПідтримка” у розмірі 6500 грн. Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фінансову допомогу.